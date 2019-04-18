На Параде Победы войска пройдут с новым Автоматом Калашникова АК-15

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В этом году на Параде Победы зрителям впервые представится возможность посмотреть на целые подразделения вооруженные новой моделью Автомата Калашникова АК-15.

Демонстрация новых моделей оружия и техники на Параде Победы - ежегодное событие, отдающее дань не только великой Победе СССР в самой страшной войне в истории, но и демонстрация российской военной мощи в прямом эфире.

Так, в этом году будут представлены новые автоматы АК-15, которые можно было заметить на проходящей репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино. На представленном фото, с новыми моделями автоматов маршируют бойцы ВДВ.

Сами АК-12 и АК-15, представляющие собой моденизированные версии АК-74М, уже давно известны общественности, однако массово поступать в войска все еще не начали. До настоящего времени они позиционировались исключительно как оружие для Сил Специального назначения, однако теперь, вероятно, станут наконец общевойсковым оружием, заменив собой старые модели.