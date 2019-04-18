Будет ли Зеленский лучше чем Порошенко для России

Сегодня, 09:52

Взгляды многих россиян устремлены на братскую Украину. Многие с сожалением смотрят на то, что нынче творится в соседней стране. В ближайшее время состоится второй тур выборов, который возможно сменит власть в этой стране. Мы попробуем разобраться, станут ли политические отношения с Украиной от этого лучше.

Зеленский - новая фигура на политической арене, однако многим, даже в нашей стране, он уже знаком как актер и комик. Тем не менее, его комедийная карьера не должна создавать сомнения в серьёзности намерений этого человека. Зеленский достаточно много высказывался о политике и занимает весьма твердую позицию во внешнеполитических вопросах.

Новый кандидат в президенты поддерживал Евромайдан и является ярым сторонником евроинтеграции. Во время конфликта на востоке Украины он активно поддерживал национальные батальоны и украинскую армию. Неоднократно высмеивал российскую действительность и российских политиков.

Если разобраться, то, возможно, лучше и станет. Но, увы, не для России. Зеленский является приверженцем того же курса, что и нынешний президент Украины, а значит - он будет и дальше пытаться разжигать ненависть между двумя народами и поливать грязью Российскую Федерацию. В конечном итоге для жителей нашей страны не будет никакой разницы - выиграет ли Порошенко или Зеленский- конфронтация продолжится, и о дружеских поездках в Киев можно будет забыть ещё на 4 года.