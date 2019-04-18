«Армата» может тайно использоваться военными России

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Небольшая деталь, замеченная во время репетиции Парада Победы, заставляет задуматься: является ли танк «Армата» тем самым «парадным танком», и не скрывает ли правительство истинное количество этих боевых машин.

Как было замечено в начале, на фотографиях, а затем и в сообщении «Уралвагонзавода», на танках появилось противоскользящее покрытие. По заявлениям специалистов УВЗ, это покрытие нужно для улучшения маскировки и удобств экипажа.

Вот только обычно, подобные улучшения появляются после того, как в войсках техника начинает иметь массовое применение. Дело в том, что к тестовым образцам, а так же к образцам, проходящим войсковые испытания, редко ставят жесткие условия - используют их редко, и как следствие - мелкие бытовые неудобства уже потом дорабатывают на серийных модификациях. Так было почти со всей линейкой отечественных танков, начиная с Т-34 и заканчивая Т-90.

А что же мы видим в случае с новейшей «Арматой»? Т-14 уже сейчас получил покрытие, которое в первую очередь предназначено именно для облегчения условий труда обычных танкистов. В новом танке все три танкиста находятся в бронекапусуле и забираются по верхней лобовой детали (ВЛД) втроем. В старых машинах экипаж во время «загрузки» в танк распределялся по всему корпусу (два в башню и один в корпус). В новой же - все три танкиста забираются по относительно небольшой ВЛД. Для опытных танкистов небольшое скольжение поверхности не является помехой – они это просто не заметят, а вот «срочники» вполне могут обратить на это внимание.

Конечно это смелое заявление, однако, возможно, Т-14 уже сейчас, хоть и тайно, поставляется на вооружение, усиливая обороноспособность страны.