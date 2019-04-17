Поохали и хватит: Правительство Медведева не планирует повышать уровень жизни 19 млн россиян

Сегодня, 20:12

Уровень бедности сократится локально.

Выступая в Госдуме с отчётом, премьер-министр озвучил пессимистичную цифру в 19 млн россиян, которые находятся за чертой бедности. Медведев отметил, что правительству при принятии законов придётся отказаться от вектора, на который они до сегодня ссылались: теперь при начислении соцвыплат необходимо учитывать расходы населения, а не только доходы. Но поохали и хватит.

Премьером были даны обещания проработать вопрос более тщательно, что вовсе не вяжется с другим его заявлением, сделанным во время того же отчёта. Напомним, что Медведев определил 4 субъекта, на которые правительство обратит особое внимание в будущем – Крым, Калининград, Дальний Восток и Арктика.

Особый контроль предполагает массу вещей, в числе которых развитие инфраструктуры, обеспечение населения рабочими местами, повышение уровня жизни, тщательный контроль за исполнением реформ, но самое главное – миллиардные дотации.

Однако заинтересовавшие премьера регионы испытывают гораздо меньшую нужду в сокращении уровня бедности, чем преимущественно кавказский регион, уровень занятости и успешности которого сокращается с каждым годом. Согласно данным Росстата, именно кавказские республики удерживают пальму первенства как самые бедные территории России. Им, по неизвестным причинам, правительство помогать не спешит.

Напротив, противоречивость высказываний Медведева позволяет понять, что правительство имеет чёткое представление об уровне жизни в стране, но пока не планирует помогать 19 млн соотечественников. Озвученные премьером планы по развитию Крыма, Калининграда, Дальнего Востока и Арктики, скорее, являются очередным этапом укрепления границ на юге, западе, востоке и севере. С реальной финансовой успешности народа это не имеет почти никакого отношения, не поможет её улучшить и миграция российских гастарбайтеров.