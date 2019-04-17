Одна шутка смешнее другой: Посол Франции оскорбилась на слова украинца о пожаре в Нотр-Дам

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Украинский политтехнолог грубо пошутил в Twitter о сгоревшем соборе Парижской Богоматери. На это не преминула ответить посол Франции в Украине. МИД России также решило блеснуть юмором.

Тарас Березовец сделал запись в своём Twitter, связав пожар в самом знаменитом соборе Франции с недавним визитом туда Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери», - написал Березовец. Он отметил, что также «могли полыхнуть» Елисейский дворец и резиденция президента.

На это тут же ответила посол Франции в Украине Изабель Дюмонт: «Как вам не стыдно!? Позор». В своей записи в Twitter, помимо Березовца, она отметила официальный аккаунт МИД Украины и страницу министра иностранных дел Павла Климкина.

На момент публикации статьи твит Березовца не доступен — по всей видимости, он удалил его из-за разгоревшегося резонанса.

Под записью Дюмонт не поленились оставить комментарий и представители МИД России, написав: «А чему Вы удивляетесь. Ваша школа». Они сопроводили шутку карикатурой «Шарли Эбдо», которая высмеивала крушение российского Ту-154, в котором погибли 92 человека.

Мы оставляем за читателем возможность решать, этично ли дипломатам перешучиваться в соцсетях о национальной трагедии другой страны и на сколько уместна такая «дипломатическая клоунада».

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отстроить сгоревший собор за пять лет: «Мы восстановим Нотр-Дам более красивым, чем прежде, и я хочу, чтобы это было завершено в течение пяти лет. Мы можем это сделать».

«Мы должны превратить эту катастрофу в возможность собраться вместе и глубоко поразмыслить, кем мы были, кем мы должны быть и стать лучше, чем мы есть», - добавил Макрон.

Президент Франции не был голословен — на восстановление собора уже было собрано более 700 млн долларов, большая часть из которых была пожертвована крупными бизнесменами.