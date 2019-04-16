Путин обзавидуется: Доходы чиновников администрации президента выросли как на дрожжах

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Первому заместителю АП Сергею Кириенко удалось обойти главу России по годовому доходу в 7,7 раз.

Каждую весну высший политический свет России вынужден явить народу, на что он живет и чем владеет. На днях чиновники задекларировали свои доходы и имущество по состоянию на 2018 год, и там есть на что взглянуть. На примере первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко хорошо видно, что доходы чиновников администрации президента выросли как на дрожжах.

Доход Кириенко успел вырасти за один год в два раза. Проанализировав его декларацию, в глаза бросаются 33 миллиона рублей, происхождение которых невозможно установить по данному документу. Списки имущества семьи Кириенко за 2017 и 2018 год отличаются только одной скромной хозяйственной постройкой на 56,8 кв.м. В остальном же Кириенко выглядит «чистым», вот только доходы его супруги выросли с 25 тысяч в 2017 году до 256 тысяч в 2018 году. Род ее деятельности неизвестен, поэтому трудно установить, где берет свое начало этот внезапный «денежный дождь».

Благодаря своему необъяснимому обогащению Сергей Кириенко и его близкие даже удостоились списка самых богатых семей Кремля. Рейтинг представило издание «Ведомости»: 66 632 миллиона рублей на счету обеспечили семейству Кириенко почетное третье место сразу после семьи Песковых, глава которой трудится пресс-секретарем Путина и считается его «правой рукой».

До сих пор с Кириенко никто не побеседовал о его финансовых успехах. В прошлом году он был удостоен звания «Герой России» за достижения на посту главы Росатома. Однако вряд ли в нагрузку к званию положены 33 миллиона рублей, которые можно не фиксировать в декларации. Еще больше возникает вопросов к декларации Кириенко на фоне данных Росстата. Сообщается, что в 2018 году в АП средняя месячная зарплата составляла 236,7 тыс. рублей.

При виде таких зарплат своих подчиненных, вероятно, сам Путин обзавидуется. Президент РФ также показал, чем богат. Однако до миллионов Кириенко Путину далеко: за год он заработал 8,648 млн. рублей. Как и ранее, он владеет двумя квартирами, гаражом и гаражным местом, а также двумя автомобилями и автоприцепом. По сравнению с Сергеем Кириенко, такие «владения» выглядят уже совсем скромно для главы государства. Складывается впечатление, что помогать в управлении страной намного выгоднее финансово, чем ее возглавлять.