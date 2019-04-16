Торговые войны 2.0: Россия усмирит Беларусь проверками ФНС за закрытие нефтепровода

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Ситуация в отношениях Минска и Москвы продолжает накаляться, и теперь ответные меры принимает Россия к союзной республике.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что российские партнёры «обнаглели» и «выкручивают руки» своим соседям. Такие резкие высказывания были произнесены после ограничения на ввоз некоторых продуктов РБ в РФ, в частности, яблок и груш. Также президент Беларуси по своему обычаю посетовал на цены на нефть для республики и на организацию пограничного контроля между странами со стороны России.

Такие меры, которые были вынужденными по отношению к союзной республике, вызвали у Лукашенко не двузначные эмоции, которые подвигли его на определённые шаги. В частности, это принятие решения о внезапном ремонте нефтепровода «Дружба», обеспечивающем Европу российской нефтью. Однако Россия усмирит Беларусь проверками ФНС на закрытие нефтепровода. Так, Россельхознадзор поручил Федеральной Налоговой Службе проверить посредников из Беларуси, которые вели незаконные поставки продукции через Киргизию и Казахстан. Вероятно, что именно так попадали некоторые санкционные продукты в Россию, а также яблоки и груши с поддельными сертификатами качества.

Стоит отметить, что это отражает ситуацию между США и Китаем, как это уже успели прозвать «торговыми войнами». Там также введены колоссальные пошлины на товары или запрет некоторой продукции. Выходит, что это торговые войны 2.0, и они уже проходят не где-то между далёким Китаем и США, а между Россией и ее самым близким союзником и братским государством - Беларусью. Вероятно, что яблоки и стали тем самым предметом раздора, который запустил маховик взаимных обменов «любезностями» и контрмерами.