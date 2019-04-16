Донбасс получит паспорта: в Кремле готов законопроект по упрощённой выдаче паспортов России гражданам ДНР и ЛНР

Сегодня, 09:33

Как стало известно, Правительство и Администрация Президента России совместно разработали план-проект упрощённой выдачи российских паспортов жителям новороссийских республик. Предполагается, что реализация данного плана начнётся после проведение второго тура президентских выборов на Украине.

Спустя пять лет после начала освободительного восстания Новороссии от киевского режима, российское политическое руководство приняло решение о выдаче российского гражданства тем жителям Донбасса, которые оказались на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Как заявляют источники в высших эшелонах власти, соответствующий указ уже подготовлен Администрацией Президента.

Эта безусловно радостная новость для многих жителей Донбасса, вынужденных жить в атмосфере постоянного ожидания начала новой волны боевых действий с ВСУ. Получив российские паспорта жители Новороссии соотечественники смогут переехать в Россию и успешно интегрироваться в российское общество. Однако, возникает вопрос, почему Кремль решил пойти на решение этого вопроса именно сейчас, ведь ещё в 2014 году власти ДНР и ЛНР самовольно проводили референдумы о воссоединении с Россией, на которых сторонники воссоединения набирали свыше 85% голосов.

Скорее всего, такая забота о донбасских соотечественниках вызвана тем, что Кремль окончательно разуверился в дееспособности правящего киевского режима и его способности к какому-либо силовому решению проблемы Донбасса. Нельзя исключать и того, что с каждым из кандидатов у Москвы есть тайные договорённости одним из пунктов, которых является фактическое признание Киевом независимости ДНР и ЛНР в обмен на, предположим, признание результатов президентских выборов на Украине.