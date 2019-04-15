«Шавка» США: Дания срывает сроки строительства Северного потока - 2, чтобы подорвать рейтинг России

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По всей видимости, Дания решила не использовать право вето официально, но делает всё ради попыток потакать своим Западным покровителям.

Строительство газопровода Северный поток - 2 уже обросло скандалами, спорами и трудностями. В частности, трудности были исключительно по политическим причинам. Так, изначально против строительства выступали Швеция, Дания, Финляндия. Однако несмотря на протесты и возмущения, эти страны разрешили строительство в своих территориальных водах. Но только не Дания.

Стало известно, что Дания не отвечает уже на третью заявку от компании, строящей газопровод, которые направлялись в адрес правительства страны с 2017 года. По всей видимости, Дания срывает сроки строительства Северного потока - 2, чтобы подорвать рейтинг России. Ведь при неудачном исходе, если Россия не сможет сдать проект вовремя или того хуже, вовсе не сможет закончить проект - потери будут не только финансовые. Самые тяжелые потери могут быть репутационные, поскольку это подорвёт рейтинги России не только в экономическом пространстве, но и в политическом. А это уже грозит ослаблением позиций страны на моровой арене и её авторитета.

Вероятно, что Дания не сама приняла такое решение, а под давлением или рекомендацией противников строительства Северного потока -2. И это, скорее всего, не Украина. Как известно, что США первыми выступили против проекта, поскольку это нарушает их план полной гегемонии в Европе. И Дания, как «шавка» США, вероятно, пошла на поводу своего «большого хозяина». Также в ЕС приняли «газовую директиву», вероятно, не без участия США и НАТО в давлении на принятие решения.

Если Западные «партнёры» России смогут добиться запрета строительства, которое уже почти на самом «экваторе» работ, то возможны и другие провокации. Например, разговор о возобновлении Южного потока, о котором недавно запросила Болгария, а также Турецкий поток - вполне могут провалиться. Всё это станет последствием срыва проекта Северный поток - 2.