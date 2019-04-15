Медведев дал «по шапке»?: Единоросс Федоров мог внезапно полюбить олигархов из страха потерять власть

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Ранее депутат обвинял богачей в предательстве России, а теперь быстро «переобулся» и высматривает коррупцию в «подвалах» бизнеса.

Единоросс Евгений Федоров высказался в пользу того, что борьбу с коррупцией просто необходимо начинать «с низов», а олигархов пока оставить в покое и дать им время бежать из страны. Это все было озвучено на Совете координаторов «Национально-освободительного движения», а основным тезисом всего вышесказанного можно назвать точку зрения, что олигархи сейчас представляют слишком сильную группировку и президент Владимир Путин якобы работает с ними лично и требует деофшоризации.

Все это, конечно, очень противоречиво и некоторые участники собрания не согласны с мнением Евгения, но все было бы не так странно, если бы ранее все тот же Федоров не высказывался за то, что олигархи в принципе опасны и в любой момент может случиться государственный переворот.

Такие заявления строились на том, что группировка богатых и влиятельных людей чересчур сильна в России и стоит обратить внимание на их деятельность. Также он отметил, что якобы многие политики – это «американские агенты», и вообще все вокруг один сплошной заговор. Конечно, специалисты не раз высказывались о душевном состоянии Евгения, например, заведующий кафедрой международных отношений МосГУ Платошкин Николай заявил, что политик будто болен шизофренией и противоречит сам себе. Так случилось и на этот раз.

Возможно, единоросс Федоров мог внезапно «полюбить» олигархов из страха потерять власть, так как сейчас идет волна «разоблачений». Или же Дмитрий Медведев дал «по шапке»? Все может быть, ведь и ранее, согласно словам все того же Платошкина, между политиками мог разгореться конфликт. Евгений выступал то «за» пенсионную реформу, то «против», считая ее происками американцев. И, все-таки, основным тезисом остается противоречивость суждений Федорова сама по себе и ему уже стоило бы определиться со своим политическим курсом.