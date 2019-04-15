«24 млн за уважение к власти?»: Клишас «взбесил» своими заработками бедствующих россиян

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Сенатор и его коллеги декларируют миллионы, пока спасающим жизни врачам чиновники рассказывают об их «средней» зарплате.

Изданием Forbes представлен рейтинг, способный изрядно пощекотать нервы простому среднестатистическому жителю РФ. Журнал указал на самых богатых семей в Кремле и Белом доме. Список состоит из двадцати госслужащих. Золото досталось семье полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову (659,3 млн. рублей). Серебра удостоился полпред Дальневосточного ФО Юрий Трутнев (540,5 млн. рублей). Замыкает тройку «самых-самых» глава Минпромторга Денис Мантуров. Доход его семьи – 450,4 млн. рублей.

Чиновники совместно с законотворцем Клишасом «взбесили» своими заработками бедствующих россиян. Сеть заполонили возмущения декларациями на такие огромные суммы. Многие также делают ставку и на то, что чиновники могут скрывать львиную долю того, что им принадлежит, а в декларации указывать только все самое «безопасное». Однако свое недовольство россиянам теперь выражать все сложнее, за что поблагодарить можно сенатора Андрея Клишаса. Новость о его растущих доходах отлично дополняет картину дня и вышеупомянутый список Forbes.

Как известно, Андрей Клишас был одним из ключевых фигур среди инициаторов законопроекта о наказании за неуважение к власти, за борьбу с фейковыми новостями и за изоляцию рунета. Доходы скандального чиновника выросли за последний год в четыре раза. В 2017 году Клишас мог похвастаться всего 5,6 млн. рублей за год, но 2018 год оказался для него более урожайным – 23,4 млн. рублей. СМИ Красноярска, обнародовавшие его декларацию, отметили, что оттуда пропало авто Jaguar XJ, которое раньше значилось за супругой сенатора. В сети шутят, что доход вырос «за уважение к власти», за что законотворец так долго боролся, а не из-за продажи автомобиля.

Череду вестей о богатых и успешных прерывает тот факт, что российским медикам по-прежнему искажают информацию об их средних зарплатах. Минздрав настаивает, опираясь на Росстат, что врачи РФ в среднем получают 75 тыс. рублей, а медсестры – чуть больше 36 тыс. рублей. В сети такие данные подняли на смех, указывая, что медики не получают больше 30 тыс. Людям, ежедневно спасающим жизни и наблюдающим за неизлечимо больными за мизерный доход, явно будет трудно принять суммы, которые значатся в декларациях крупных чиновников.