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После победы на предварительных выборах президента Украины Зеленский не явился на дебаты со своим конкурентом Петром Порошенко.

14 апреля в СК «Олимпийский должны были пройти дебаты между кандидатами в президенты Украины, но пришел лишь только один из оппонентов – Петр Порошенко. Он прождал Зеленского около часа со своей семьей, но тот так и не приехал, поэтому Порошенко пришлось в одиночку отвечать на вопросы журналистов.

По каким причинам не пришел Зеленский неизвестно. Не которые утверждают, что кандидат настолько уверен в себе, что даже не захотел присутствовать на дебатах, однако сам заявлял что может приехать на них 19 апреля, за два дня до выборов. Многие стали покидать «Олимпийский» после того, как узнали, что Зеленский не приедет. Началась давка, так как организаторы не предусмотрели дополнительные выходы и людям пришлось уходить через турникеты, куда приходили другие.

Некоторые присутствовавшие на митинге посчитали, что отсутствие Зеленского на дебатах грозит ему понижением рейтинга. Порошенко заявил: «Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом». Его последователи уверены, что таким образом действующий президент показал свое отношение к украинскому народу и стал ближе к людям, а Зеленский подорвал собственную репутацию. Победа на предварительном туре – это безусловно показатель, но это еще не конечные результат, считает общественность.

После несостоявшихся дебатов Порошенко исполнил с украинским певцом Иваном Ланьо отрывок песни «Ти ж мене підманула». «Я пришел, тебя нема!» - комментируют зрители митинга ситуацию неявившегося Зеленского на мероприятие, говоря о том что он «продинамил» Порошенко.

Ранее Зеленский говорил, что сможет провести дебаты 19 апреля. Его избирательный штаб предложил провести дебаты с помощью телемоста из «Олимпийского», но журналисты напомнили, что теледебаты запрещены правилами. Пока кандидаты готовятся к заключительному туру голосования, который пройдет 21 апреля.