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Свыше 1,3 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев покинули лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии по гуманитарному коридору. Теперь эти беженцы перешли из-под охраны американских солдат под контроль сирийского правительства.

Как сообщают российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, при их посредничестве сирийским властям и американским военным удалось договориться о выводе беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирию. Напомним, что лагерь для содержания беженцев «Эр-Рукбан» находится в зоне 55 километров от американской военной базы «Рукбан», расположенной в районе Эт-Танфа, на границе Сирии и Иордании.

Фактически, речь идёт о том, что находящиеся под негласным контролем американских военных сирийские беженцы и вынужденные переселенцы от гражданской войны оказались на грани полномасштабной гуманитарной катастрофы, вызванной скученностью населения лагеря и нехваткой базовых продуктов питания, воды и медикаментов. Постольку поскольку официальная американская дипломатия считает режим сирийского президента Башара Асада «диктаторским», то бремя ведения переговоров между двумя сторонами выпало на российских военных переговорщиков, находящихся в Сирии.

В итоге сторонам удалось договориться о том, что все беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», в том случае, если они уйдут по организованному российскими военными гуманитарному коридору в Сирию, получают право на упрощённый порядок восстановления и получения документов. Эти беженцы будут пользоваться всеми правами и свободами граждан Сирии.

В то же самое время, количество беженцев, которые возвращению на родину предпочли шанс на эмиграцию в страны Европейского Союза, остаётся неизвестным.