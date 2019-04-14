Тень чиновника: Саратовский политик может потерять должность из-за таблички «Денег нет» на своем столе

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На волне стереотипной и зачастую неоправданной нелюбви к чиновникам «Медведев №2» может стать «козлом отпущения» и лишиться поста.

На днях в Сети появилось фото Главы Растовского муниципального образования Саратовского района Александра Зотова, на котором он запечатлен сидящим за своим столом. В общем-то ничего примечательного, но внимательные пользователи разглядели на столе Александра табличку со словами: «Денег нет и не будет». Депутата тут же окрестили «самым честным чиновником» и, вроде бы, по-доброму, но все-таки было выражено мнение с опасениями в том, что некоторые люди могут увидеть в нем образ некого врага, как раз того самого чиновника, который «никому ничего не должен» и потому у него на столе конкретно эта табличка.

В Сети высказались, что это, возможно, какая-то тень чиновника, ведь подобное отношение к госслужащим порождено стереотипами и освещаемыми СМИ событиями того, как некоторые высокопоставленные люди говорят не совсем разумные вещи, которые не укладываются в голове у рядового гражданина, ведь стоило бы «фильтровать» все то, что говорится, а не выдавать бездумные слова, ведь потом они могут вылиться в увольнение, как это уже случалось в 2018 году.

В общем-то, саратовский политик может потерять должность из-за таблички «Денег нет» на своем столе, но пока граждане совершенно лояльно относятся к этому событию, лишь некоторые высказывают опасения, что из-за такой невинной шутки и стереотипа о «грязном на руку» чиновнике Зотов может лишиться поста, ведь он не раз говорил о том, сколько делает для своего края.