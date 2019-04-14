От стоптанной Туфли до руин Украины: Как давние привычки Петра Порошенко могли повлиять на страну

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Обескураживающее откровение пресса услышала от депутата Верховной Рады Михаила Добкина. Оказалось, что президент Украины в прошлом носил прозвище «Туфля». Как негативные привычки политика могли повлиять на управление страной?

Михаил Добкин в эфире украинского телеканала «Наш» разоткровенничался о прошлом президента Украины. Депутат сообщил, что в начале нулевых Пётр Порошенко носил прозвище «Туфля». Получил он его именно из-за своей особенности носить стоптанные туфли. Даже будучи весьма богатым человеком, Пётр не спешил заменить обувь на более новую и опрятную.

Подобную особенность политика его окружение связало с жадностью, и, по словам Михаила Добкина, именно из-за этого качества Украина сейчас находится в столь плачевном положении. Михаил Добкин давно работает с Петром Порошенко, поэтому имеет представление о его характере. Депутат отмечает его самовлюблённость, которая мешает трезво оценивать текущую обстановку. Именно из-за собственной авторитарности и тщеславия Пётр Порошенко остался практически без единомышленников, без той команды, которая бы своей грамотной, конструктивной критикой, могла бы его подбадривать и направлять в правильное русло.

Одна, казалось бы, незначительная деталь может привести к упадку страны. Рыба, как известно, гниёт с головы. Поэтому именно Пётр Порошенко в стоптанных туфлях привёл некогда процветающую страну к нынешним руинам Украины.