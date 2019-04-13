Лена знала: В студии Малахова выяснили замысел сериала Зеленской «Слуга народа»

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Жена Владимира написала сценарий не только к сериалу, но и к его будущей политической карьере, пришли к выводу эксперты телешоу.

Сегодня, 13 апреля, вышел новый выпуск шоу «Привет, Андрей!» телеведущего Андрея Малахова, посвященный одновременно выборам в Украине, а конкретно женам кандидатов Марине Порошенко и Елене Зеленской, и последнему сезону «Игры престолов», официальный выход которого состоится уже 14 апреля. Эксперты долгое время обсуждали обеих женщин и стезю, в которой каждая из них себя увидела.

Так, Марина Порошенко занимается благотворительностью, является очень стильной женщиной и старается поддерживать своего супруга. Елена Зеленская, в свою очередь, держится в тени, пишет сценарии к проектам мужа и изначально не поддержала его инициативу идти в политику, но сейчас все-таки везде находится с ним и, когда он стал лидером первого тура, также порадовалась за него.

Некоторые эксперты заметили, что Елена писала сценарий и к знаменитому сериалу «Слуга народа», который многие считают своеобразной демонстрацией политической программы, реализуемой Зеленским. Возможно, «Лена» из многочисленных сценок «95 квартала» знала о будущем баллотировании супруга в президенты и в студии Малахова действительно выяснили замысел сериала Зеленской «Слуга народа».

Прозвучало мнение о том, что все-таки Елена не могла предугадать такое развитие событий, тем более, что она была категорически против инициативы Владимира, но тогда в таком ключе достаточно странно видеть этот сериал, ведь он полностью пропитан политикой и насмешкой над нынешним режимом.

Могло случиться так, что Зеленская побоялась изменений в своем супруге из-за будущей власти в его руках и потому решила выступить против его инициативы по политической деятельности, ведь многих людей власть портит и даже делает их слишком жестокими и готовыми на все ради денег.