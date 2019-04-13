Лимит на кумовство: Эксперты предложили новый способ борьбы с коррупцией в госструктурах

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Руководителями в одном учреждении смогут работать не более двух «кумовей».

Эксперты и активисты придумали новый способ, который поможет победить коррупцию в России. Действенным методом они считают лимит на кумовство, который ограничит семейственность в госструктурах. Сейчас в законе прописан лишь один случай, когда в учреждении не принимают на работу близкого родственника руководителя: соискатель претендует на должность, которая в прямом подчинении у его вышестоящего родственника.

При этом «кумовья» могут занимать равновеликие руководящие посты или устраиваться на работу в смежных структурах или филиалах, а также быть временно исполняющими обязанности. А ничего нет более постоянного, чем временное.

В связи с этим активисты собираются лоббировать дополнительные ограничения: запретить лицам, пребывающим в близком кровном или семейном родстве занимать более двух руководящих постов, если же руководители стали родственниками уже после того, как устроились на работу – запретить младшему по чину повышение по службе в течение трех-пяти лет. И этот срок может быть увеличен, если родственника обвиняют в финансовом или уголовном преступлении. Если же родственники занимают одинаковую должность, то ограничение на карьерный рост введут на того, кто младше по возрасту. Кроме того, на работу предлагают запретить принимать даже родственников того, кто уволился с руководящего поста менее трех лет назад.

Эксперты уверены, что их инициатива в случае одобрения снизит уровень коррупции в разы. При этом социальный лифт заработает быстрее и откроются новые перспективы для «простых смертных». Голосование в Сети показало, что реформа имеет право на жизнь.