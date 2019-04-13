Медведев вызвал гнев россиян в свою сторону поздравлением с Днём космонавтики

Сегодня, 14:54

Российскому премьеру посоветовали чаще читать новости.

12 апреля в странах постсоветского пространства отгремел 57-й «день рождения» новой истории мировой космонавтики. С этим праздником не могли не поздравить россиян и главные чины государства. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин ограничился эпитетами, не став заглядывать в будущее, анализировать настоящее и ностальгировать по прошлому российско-советской космической промышленности.

12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории – первый полет человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) April 12, 2019

За него это сделал Дмитрий Медведев, чем вызвал огромную волну гнева в свою сторону. Премьер отметил, что специалисты ракетно-космической отрасли продолжают жить мечтой, на что простой народ парировал: «С такими зарплатами и остаётся жить на мечту и питаться воздухом». Председатель Правительства РФ был обвинён подписчиками в нездоровой иронии относительно сегодняшнего положения Роскосмоса.

Напомним, что накануне генпрокуратура озвучила факт хищения в Роскосмосе 1,6 млрд рублей. Лично с Рогозиным эту проблему попросили не отождествлять, однако, как госкорпорация может хвастаться успехами, когда в её стенах происходит такой беспредел, объяснить трудно. Эта проблема также вызвала резонанс среди населения, требующего продемонстрировать, каких успехов Россия добилась в космосе за последние годы.

Стоит отметить, что вполне резонные основания были у премьера Медведева поздравить Илона Маска с Днём космонавтики, о чём настоятельно просили пользователи Twitter. Инженер по-своему отметил праздник, запустив первую самую тяжёлую ракету Falcon Heavy, все три ступени которой успешно вернулись на Землю. Очевидно, что сегодня космос принадлежит не России, как о том говорит Медведев, и это вызывает у налогоплательщиков неистовый гнев.