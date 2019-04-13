Битва двух миллиардеров: Состоятся новые дебаты Порошенко против Зеленского

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Два миллиардера делят народное добро. Похоже на сюжет анекдота, но это, к сожалению, реальность украинских выборов. Проведя репетицию дебатов Порошенко и Зеленский вновь решили сойтись в словесной битве на стадионе «Олимпийский», но 19 апреля, а не 14, как заявлялось ранее.

Два состоятельных человека, имеющие за плечами большую финансовую опору, не на шутку бьются за пост президента Украины, набирая рейтинги громкими стычками. Так, штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеоролик на странице «Команды Зеленского» в Facebook, где говорится о предстоящих дебатах между действующим президентом и его соперником.

У каждого из них в кармане не один миллион долларов, недвижимость и связи. Однако Зеленский больше олицетворяет молодое покорение, а Порошенко уже является «пережитком прошлого», которое далеко не всех устраивает.

«Это не просто битва кандидатов, это битва поколений. Газета против Instagram», - отмечает в своём видеоролике один из блогеров YouTube.

Повторяя опыт США, где пост президента занял успешный бизнесмен, Украина решила тоже внести щепотку своей олигархии на политическую арену, выбирая между двумя богачами, которые в дальнейшем должны будут решать экономическую и политическую ситуацию страны. Только в одном из случаев миллиарды – это результат политической деятельности, а в другом- это то, что к ней привело.

«А как по мне, так это битва двух миллиардеров. Как между Тони Старком (Железный человек) и Брюсом Уэйном (Бэтмен)», - отвечают в комментариях под видео.

Их можно продолжать сравнивать с кем угодно и чем угодно, но суть от этого не меняется. Украине 21 апреля во втором туре президентской гонки предстоит сделать серьёзный выбор между двумя противоположностями.