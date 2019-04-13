Ликвидировавшие террористов в Тюмени бойцы ФСБ могли быть неоязычниками

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На форме многих бойцов спецназа могут быть замечены различные неоязыческие символы.

В Тюмени 13 апреля была проведена контртеррористическая операция в ходе которой сотрудникам провоохранительных органов удалось блокировать в одном из частных жилых домов двух членов террористической организации ИГИЛ* (запрещена в РФ). Преступникам, планировавшим организацию в городе серии терактов, было предложено сдаться, однако они открыли огонь по полицейским.

В ответ на это, подразделениями спецназа ФСБ был проведен штурм жилого дома, где укрывались бандиты, в ходе которого оба из них были убиты. Потерь среди силовиков и мирных граждан нет.

Стоит отметить, что в последние годы, ознаменовавшиеся сильным ростом террористической активности, существенно выросла и популярность всевозможных неоязыческих культов внутри силовых структур и, в особенности, среди элитных спецподразделений ФСБ и Росгвардии.

Так, на различных фотографиях, запечатляющих бойцов группы «Альфа», а также сотрудников региональных антитеррористических отрядов, на их снаряжении могут видны различные рунические и неозыческие символы, типа «коловратов».

О серьезности ситуации говорит и недавнее заявление патриарха Кирилла, признавшего факт серьезного роста популярности подобных взглядов среди спортсменов и спецназовцев. При этом, по отдельным неподтвержденным заявлениям, в той же «Альфе» неоязыческими течениями может быть увлечено более половины личного состава.