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Такой исход может произойти после возвращения России в ПАСЕ, которой уже Валентина Матвиенко выдвинула некоторые условия.

С 2014 года, сразу же после возвращения Крыма в состав РФ, Парламентская Ассамблея Европы резко ограничила права российской делегации, в том числе лишив её права голоса. Россия в ответ отозвала оттуда делегацию и перестала платить взносы. Так продолжалось до недавнего времени, когда в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию, и конечно же заплатить взнос. Видимо, обеднел Совет Европы на 30 млн евро в год без России.

Однако ситуация может измениться для ПАСЕ. Так, Валентина Матвиенко уже сказала о некоторых условиях, после которых Россия вернётся в ПАСЕ. Так, нужны будут вполне гарантии того, что в адрес российской делегации не будет никакой дискриминации со стороны европейских партнеров. Председатель Совета Федерации не уточнила, какие должны быть гарантии выполнения требований России.

Как водится, деньги не пахнут, и ПАСЕ, вероятно, придётся считаться с условиями России, даже если они будут самыми невероятными. Если этот вариант имеет право на существование, то ПАСЕ может признать Крым российским из-за финансовой выгоды. Ведь членские взносы - не самая большая статья финансовых потерь Европы.

Из-за санкций, введенных по той же причине, Европа потеряла уже коло 50 млрд евро - вдвое больше, чем Россия. Очевидны выводы, что вместе с отменой санкций, придётся признать Крым российским, ведь так продолжаться долго не сможет. Европа не может терять такие деньги из-за прихоти США и Украины.

Именно поэтому Россия не торопится напрашиваться в ПАСЕ и Совет Европы самостоятельно, и уже дождалась первой официальной реакции от ЕС. И реакция была вполне очевидна - Россия нужна Европе, потому как исторически она является лучшим рынком сбыта продукции, который сейчас закрыт для ЕС.