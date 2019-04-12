Вам мат, готов «Сармат»: Страх перед новой ракетой РФ заставил США «подлизываться» к Путину

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Стоило президенту РФ заикнуться о завершении испытаний «Сармата», как Белый дом тут же захотел дружить с Москвой.

Новая межконтинентальная тяжёлая ракета РС-28 почти готова заступить на боевое дежурство, сообщил накануне Владимир Путин. Сегодня же из Вашингтона донеслись голоса о необходимости «стратегической стабильности» между США и Россией - совпадение?.

Знаковые политики прошлого Уильям Перри и Джордж Шульц настаивают на пересмотре российско-американских отношений для снижения ядерной угрозы в свете совершенствующихся военных технологий. Очевидно, что страх перед новыми вооружениями РФ заставил США «подлизываться» к Путину и добиваться смягчения конфронтации между странами. Действительно, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет» и, особенно, «Сармат», не дают покоя ВПК Америки, наверняка почувствовавших, что паритет качественно нарушен «в пользу» России.

«Вам мат, готов «Сармат», - словно заявляет РФ, подтверждая свою готовность не уступить в гонке вооружений, некогда навязанной Западом. Мощь новой межконтинентальной ракеты подкрепляется её неуязвимостью от действия любого ПРО, а технология «орбитальная бомбардировка», которой оснащён «Сармат», нацелена на нанесение удара по США через земные полюса, опять-таки, в обход противоракетных комплексов.

Красноречивое молчание Пентагона в ответ на регулярное информирование Путиным об этапах подготовки «Сармата», свидетельствует об отсутствии противоядия против уникального тяжелого шахтного ракетного комплекса. Очень символично, что именно в День космонавтики детище отечественных конструкторов, технологов, инженеров и военных выступило орудием по «принуждению» к началу процесса разрядки, сумев «достучаться» до разума руководства США.