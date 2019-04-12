Мост в опасности: Прибытие «морских котиков» из США на Украину создаст угрозу для Крыма – эксперт

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Появление 150 специалистов военно-морской разведки в украинском Очакове названо беспрецедентным.

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми в ходе одного из политических ток-шоу. Формальным предлогом прибытия «морских котиков» из США на Украину названо участие в ремонте военной базы, которая строится силами мобильного строительного батальона ВМС США. Довольно странно заявлять о ремонтных работах на новом объекте, но это мало кого вводит в заблуждение относительно истинной цели визита американского спецподразделения. Ведь база построена с целью подготовки морских диверсантов и разведчиков, но прибытие заокеанских «котиков» говорит о более серьёзных планах.

Ранее уже сообщалось, что инструкторы НАТО проводили подготовку боевых пловцов, входящих в состав Центра специальных операций ВМС Украины. Теперь, с появлением маститых профессионалов следует опасаться многого. В первую очередь, действия натовских военных могут подготовить благоприятную почву для провокаций, что создаст угрозу безопасности не только Крыму, но и всему южному побережью РФ. В частности, украинские военные могут осуществить давние угрозы политических маргиналов в отношении Крымского моста. Кедми призывает обратить внимание на тот факт, что подобного ранее не происходило и военное присутствие США на Украине вышло на новый уровень.