Провокация от отчаяния: телеканал «1+1» подаёт в суд на президента Порошенко за срыв эфира

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Украинский телеканал «1+1» готовится подать в суд на президента Украины за обвинения в адрес телеканала и перебранку с соперником по президентской гонке Владимиром Зеленским. Руководство канала считает, что президент повёл себя слишком недостойно, по отношению к каналу, который ранее неоднократно обвинял в клевете.

По словам главы медиа-группы, в которую входит телеканал, изначально готовился плановый выпуск в эфир программы «Право на власть», где ожидались выступления экспертов, посвящённые президентским выборам на Украине. Кандидатов в президенты не ждал никто. Однако, это не помешало президенту Украины Петру Порошенко явиться без приглашения в студию и полностью перехватить эфир на себя – всё-таки, настоящий президент гораздо интереснее, чем эксперты, которые его обсуждают. Пусть даже по оценкам этих экспертов президенту осталось управлять страной совсем недолго.

В конечном итоге, аналитическое политическое шоу превратилось в фарс-перебранку двух кандидатов: Порошенко и Зеленского, для которых приглашённые эксперты оказались лишь бесправными и безмолвными статистами-фоном. Именно за этот срыв эфира, а так же за прошлые обвинения в клевете в адрес телеканала (напомним, что «1+1» принадлежит главному спонсору Зеленского и противнику Порошенко олигарху Игорю Коломойскому) руководство телеканала собирается подать в суд на главу государства.

Вполне возможно, что внезапное явление Порошенко в эфир телеканала «1+1» было тонко рассчитанной провокацией, призванной спровоцировать Зеленского и стоящих за ним медиа-менеджеров и олигарха Коломойского на какие-то необдуманные действия, способные уничтожить рейтинг Зеленского. В то же самое время вполне может быть, что это был шаг чистого и искреннего отчаяния, вызванный осознанием скорого поражения во втором туре.