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Александр Лукашенко, назвав Кремль, обнаглевшим, выступил с требованием остановки транзита нефти через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

На последнем заседании в Минске, президент Белоруссии начал вести антироссийскую политику, чтобы отстаять честь своей страны перед «друзьями». Из-за санкций, наложенных Россией, на ввоз импортных овощей, экономика «соседей» подверглась сильному экономическому удару, считаю финансовые аналитики а значит, Минску пришлось ответить тем, что заставит Кремль задуматься.

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Сразу после, выступил вице-премьер страны Игорь Петришенко. Он заявил, что нефтепровод слишком долго находится в эксплуатации (аж с 1964 года) и требует ремонта. По этой причине его работа и приостановлена, а обязанность по ремонту налагают на Россию передает РБК. Можно было бы поступить иначе, заявил вице-премьер, и не приостанавливать подачу нефти, однако так можно было поступить 1,5 года назад — сейчас уже поздно.

Александр Лукашенко заявил, что продолжать дружеские отношения с Россией становится не выгодно. Любая помощь оборачивается злом для Белоруссии.

«Кремль выкручивает нам руки», - сказал на пресс-конференции Бацька.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил, что никто никому ничего не крутит (видимо, кроме вентиля на нефтепроводе), а Москва не перестает помогать Минску всеми видимыми и невидимыми способами.

Но Бацька остается при своем, и первым его шагом, помимо насильственного ремонта нефтепровода, станет повышение тарифов на перекачку нефти. Тариф вырастит на 23%, как передает «ЦЭЭ», поскольку сейчас, у «Дружбы» самые маленькие пошлины в Европе, а Белоруссии нужны деньги, например, на улучшение экологического состояния. Например, если вспомнить инициативу улучшения состояния Чернобыльской зоны отчуждения со стороны Белоруссии.



