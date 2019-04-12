«Нормальная процедура»: Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко по коррупционным делам

Сегодня, 02:39

Чем ближе становится день второго тура президентских выборов, тем острее перед каждым представителем украинской политической элиты встаёт вопрос о том, чью сторону в этом конфликте занять. Видимо, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков свою сторону уже выбрал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующему украинскому лидеру Петру Порошенко грозят допросы по поводу коррупционных уголовных дел в случае проигрыша Порошенко во втором туре президентских выборов.

По словам министра, речь не идёт об обязательности возбуждения уголовного дела – на этот вопрос Аваков ответил, что не может дать на него чёткого ответа, в отличие от отсутствующего генпрокурора Украины Луценко. Речь идёт лишь о том, что после поражения на выборах Порошенко лишится президентской неприкосновенности и в его отношении можно будет завести уголовное дело. Как сказал сам Аваков, вызов на допрос бывшего президента – «Нормальная процедура». Однако, многих комментаторов насторожила сама по себе категоричность заявления Авакова. Складывается ощущение, что он полностью уверен в будущем проигрыше Порошенко.

Именно по причине того, что подобные заявления стали звучать из уст министра внутренних дел Украины в последнее время, многие комментаторы приходят к выводу, что для Арсена Авакова победа Зеленского не станет личным поражением. Несмотря на то, что свой пост Аваков занял сугубо благодаря Порошенко, он сумел, по всей видимости, каким-то образом найти общий язык с его главным конкурентом на этих выборах.