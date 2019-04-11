Предательство «младшего брата»?: Лукашенко может готовить «удар под дых» Путину в критический момент

Сегодня, 18:18

Отношения между Минском и Москвой в последнее время самые напряжённые за всю историю, что может перерасти в более тяжёлые последствия и привести к необратимым изменениям.

Неужели мы можем стать свидетелями предательства со стороны «младшего брата», которым всегда была для нас Беларусь? Союзная страна, после развала СССР, стала самым близким государством и партнёром для России.

Напряжение в отношениях между Беларусью и Россией стало расти после 2014 года, когда Крым вернулся в состав РФ. Тогда же в адрес Москвы посыпалась критика с доброй половины всего мира из-за этого. Лукашенко сдержанно отреагировал на происходящее, стираясь не произносить громких слов, но с каждым годом всё становилось хуже.

Начиналось с того, что из Беларуси на российские прилавки посыпались «белорусские» устрицы, тропические фрукты и сыры «Пармезан». После пресечения Россией попыток нечестного реэкспорта, путём установления пограничного режима, Минск поспешил обвинить Путина в недружественном поведении.

Тоже самое повторялось и с базовыми маслами, которые Беларусь покупала якобы для себя, но потом продавала в Украину, что противоречило договорам. Это сырье потом шло на нужды ВСУ. Россия запретила ввоз для экспорта эти продукты, а только для собственных нужд. Это касается и нефти, которая также поставляется только для собственных нужд Беларуси, поскольку были факты торговли дизельным топливом в ту же украинскую армию.

После этого Лукашенко снова обвинил Путина в недружественных шагах. Такое впечатление, будто Лукашенко готовит «удар под дых» Путину в самый критический момент. А это могут быть самые непредвиденные и серьёзные обстоятельства. Когда будет стоять выбор между Россией и её нравственными и моральными устоями, и Западом - Лукашенко может выбрать Запад. Поскольку молодое белорусское поколение больше смотрит на Запад, то и Лукашенко вполне может поглядывать туда и взвешивать «за» и «против».

Очередные возмущения и выпады от Лукашенко в адрес России, говоря о том, что российские партнёры «руки выкручивают» и «обнаглели» - говорят сами за себя. Вероятно, что Минск не может грубо и «по-живому» рвать отношения с РФ, как это сделала Украина после переворота. Очевидно, что братские узы ещё крепки между государствами, но это может быть уже всего лишь Колоссом на глиняных ногах.