Сегодня, 03:28

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя жёстко пресёк попытку посланника Германии, являющейся страной-председателем Совета Безопасности, ограничить время своего выступления.

Ранее германский дипломат предложил ограничивать возможное время выступления представителей различных стран на заседаниях Совбеза пятью минутами, для чего установил большие песочные часы. Этот приступ великогерманской точности и педантизма был призван продемонстрировать всем странам-участницам Совета Безопасности ООН, что в рамках ООН существуют некие правила, которые все обязаны одинаково соблюдать.

После выступления американского вице-президента Майка Пенса слово перешло к постоянному представителю России при Совете Безопасности ООН Василию Небензе, который заметил германскому дипломату, что тот может сколько угодного переворачивать песочные часы, символизирующие ограниченность времени, отведённого на выступление каждого дипломата. Это не помешает Небензе взять столько времени, сколько ему нужно для выступления.

Этот жёсткий демарш, проходящий по тонкой грани нарушения дипломатического этикета, был призван показать не только хрупкость устанавливаемых ООН правил поведения и в самой организации и в мире, но и то, что Россия – особая страна. Занимая специфичное положение в мире, Российская Федерация может позволить себе не только нарушать какие-то правила поведения, но и устанавливать свои собственные.

Нельзя сказать, что западный политический мир столкнулся с уникальным поведением со стороны российских дипломатов, но в современном мире представителям российского дипломатического корпуса приходится постоянно напоминать о незаурядном положении и высоком статусе России как мировой державы.