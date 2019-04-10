Враг самогонщиков: Милонов намерен «отобрать бутылку» у регионов

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Скандального депутата настолько расстроил недавний взрыв в Екатеринбурге, что он тут же решился на радикальные действия.

Произошедший накануне взрыв в жилом доме Екатеринбурга привел к серьезному расследованию, в котором оказались замешаны все силовые органы региона. Пока что окончательная причина не установлена, но одна из возможных версий – самогонный аппарат. Вероятно, именно этого и ждал один из главных скандалистов среди депутатов Петербурга Виталий Милонов. Он тут же выступил с инициативой о запрете продажи самогонных аппаратов обычным гражданам. Также он добавил, что самогонщиков считает «врагами народа», потому как они «воруют государственные деньги» и совершают экономическое преступление, продавая потом незаконно реализованные спиртные напитки.

Если говорить о теме незаконного алкоголя, то наиболее эта проблема развита в регионах, где обычные граждане отказываются платить за бутылку спиртного в обычном магазине, потому как им эта цена кажется высокой. Именно поэтому они идут к местным ростовщикам (как их любезно называет Милонов, «барыги») и покупает бутылку алкоголя, но только в два-три раза дешевле. Дешевизна – именно тот фактор, который до сих пор держит самогонщиков на плаву. Однако, если реализацию самогонных аппаратов по настоянию Милонова действительно запретят, то сложно будет представить объем народного гнева.

Этого депутат, вероятно, совсем не боится так как своей целью преследует именно «отобрать бутылку» у регионов, потому как тема пьянства, согласно различным социологическим опросам, стоит там довольно остро. Несмотря, на радикальные меры, предложенные Милоновым, в некоторых вещах он, вероятно, прав. Запрет на самогонные аппараты для населения из его уст не кажется уж настолько абсурдной идеей и достоин, как минимум, рассмотрения властей.