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Близкая победа в президентской гонке заставляет Зеленского делать громкие заявления по Донбассу.

Как заявили советники кандидата в президенты, одним из первых шагов Зеленского на посту президента Украины станет возобновление так называемого «минского процесса», предусматривающего урегулирование обстановки на Донбассе. Предполагается, что состоятся встречи с представителями западных стран и России, чтобы решить судьбу непризнанных республик. При этом, как обещает Зеленский, из переговоров будет исключён Виктор Медведчук, формально занимавшийся обменом пленных. Этот громкий шаг никого не должен ввести в заблуждение. Всем известно, что президент России является крёстным отцом младшей дочери украинского политика. В первую очередь, можно подумать о дистанцировании команды фронтмена «95 квартала» от кума Владимира Путина, чтобы избежать обвинений в порочащих связях. Действительно, за последние 5 лет Медведчук стал прочно ассоциироваться то с «почтовым голубем мира», имеющего прямую связь с крёстным отцом своей дочери, то с миротворческим Хароном, регулярно пересекающего Стикс, чтобы внести ясность в отношения двух стран без участия дипломатов.

Слухи утверждают, что роль Виктора Владимировича во многих аспектах российско-украинских перипетий переоценить невозможно. Вполне вероятно, что анонсированные Владимиром Зеленским встречи по решению вопроса о ДНР и ЛНР, пройдут при живейшем, но теневом участии Медведчука. В интересах команды кандидата в президенты Украины, будет логично не афишировать этот факт. Возможно также решение вопроса о политическом статусе республик между РФ и украинским олигархатом, который, как утверждают, стоит за шоуменом. Торг будет уместен, если на первый план выступят мощные силы нескольких сторон, а Виктор Владимирович будет координатором возможных договорённостей.

При удачном исходе, лавры миротворца будут полностью принадлежать честолюбивому Зеленскому, что только добавит ему зачётные баллы на перспективу. Вопрос с непризнанными республиками давно является головной болью украинской власти, и смена президента теоретически создаёт возможность избавиться от этого.

Уже сейчас, противники Зеленского утверждают, что ради «слива» Донбасса России, Зеленский пойдёт на различные популистские шаги, в том числе, формально уберёт Медведчука из переговорного процесса. Истерику команды Порошенко понять можно: перспектива потери власти – ничто, в сравнении с возможными обвинениями в военных преступлениях за время силового противостояния на Донбассе.