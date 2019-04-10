«Бегал с туалетной бумагой»: Скабеева рассказала, кто на самом деле получил «предупреждение» от ПАСЕ

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Ранее украинская сторона пригрозила Скабеевой предупреждением от ассамблеи, но будет ли такое предупреждение - это вызывает сомнения.

А сомнения эти небезосновательны, поскольку сама Скабеева рассказала, кто на самом деле получил «предупреждение» от ПАСЕ. Ольга ответила на высказывание главы делегации Украины в ПАСЕ в адрес ведущей, которая якобы нарушила правила поведения журналистов. Владимир Арьев заявил, что ассамблея вынесет «предупреждение» ей и поговорит о поведении.

Вся ситуация произошла в январе этого года, когда в кулуарах ПАСЕ ведущую грубо толкнули представители украинской делегации. Эти «джентльмены» посчитали, что сделали всё правильно и обвинили Ольгу в непрофессионализме. Во время интервью у вице-спикера Верховно Рады Ирины Геращенко, Скабееву толкнул редактор «Европейской правды», Сергей Сидоренко. Тоже самое сделал и депутат Борислав Береза. А после всего этого ещё и пожаловались на неё, что вела себя ведущая «провокационно».

Однако Ольга в своём «Telegram-канале» уже ответила на эти высказывания о «предупреждениях и серьёзных разговорах». Так, Скабеева рассказала о том, как украинский депутат Гончаренко «Бегал по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен Путин», а также как он лез на трибуну ПАСЕ в зелёных сантехнических перчатках и кричал о «токсичности» России и просил дать ему костюм химзащиты. По словам Скабеевой, это, мягко говоря, шокировало ассамблею, и как раз украинской делегации сказали взять себя в руки.

Украинским делегатам следовало бы научиться манерам, прежде чем ехать в Европу, не говоря уже о вступлении в ЕС. А также господину Гончаренко следовало бы дать другой костюм, который усмиряет буйный нрав пациентов узкоспециализированных клиник.