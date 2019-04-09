«Ненавидит больше, чем Кобзона»: Пугачёва желает уничтожить Жириновского за разбитые политические амбиции

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Лидер ЛДПР в 2012 году публично на всю страну опозорил Аллу Пугачёву, фактически закрыв ей путь в большую политику.

Мало кто помнит, что Алла Пугачёва на закате своей карьеры имела все шансы стать весомой личностью в российской политике. Вопреки тому, что говорили у неё за спиной, Примадонна всегда душою ратовала за Россию и простых людей. В 1986 году певица одной из первых прибыла в Чернобыль, чтобы поддержать ликвидаторов аварии на ЧАЕС, всегда помогала простым людям, занималась благотворительностью. На закате творческого пути Пугачёва могла ворваться в «большую политику» и изменить страну, однако на её пути встал такой мастодонт подковёрных политических интриг, как Владимир Жириновский.

В конце 2000-х рейтинг доверия населения к Алле Борисовне был вторым после Владимира Путина. Многие всерьёз считали, что у неё есть шанс стать одним из руководителей государства. «Зов народа» Пугачёва услышала и отправилась покорять политические вершины вместе с давним другом, бизнесменом Михаилом Прохоровым. В конце 2011 года она вошла в команду кандидата в президенты, став тем самым на пути у Жириновского, который не мог смириться с высокими рейтингами политических «новичков» Пугачёвой, Ярмольника и иже с ними.









На дебатах 2012 года лидер ЛДПР «от души» прошёлся как по Прохорову, так и по его друзьям, публично опозорив Аллу Пугачёву. На всю страну Жириновский назвал Примадонну «проституткой», заявив, что она умеет только «менять мужей каждые пять минут» и «стелется» под любую власть. Певица давно не терпела о себе такой грязи и не смогла смириться с позором.

После случившегося, несмотря на относительно высокие результаты Прохорова на выборах, Пугачёва отказалась участвовать в этом проекте и больше в политику не совалась. Таким образом, Жириновский растоптал все надежды Примадонны выбиться во власть, что, скорее всего, Алла Борисовна не может просить политику до сих пор. Лидера ЛДПР Пугачёва ненавидит даже больше, чем в своё время презирала Кобзона, который также перешёл ей дорогу в начале «нулевых». К тому же разгневавшему певицу мэтру удалось добиться того, чего не смогла она – построить карьеру в политике и стать влиятельным во власти.

Можно предположить, что сегодня Пугачёва всё ещё желает уничтожить Жириновского за разбитые политические амбиции. В прошлом году предпочитающая оставаться в тени певица не смогла удержаться, чтобы не прокомментировать «дуэль» своего давнего врага с Ксенией Собчак. Кандидату «против всех» удалось вывести из себя лидера ЛДПР на дебатах и публично унизить его, окатив водой в прямом эфире. «Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!» — написала тогда Алла Пугачёва, расписавшись тем самым в своей ненависти к Жириновскому.