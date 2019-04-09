Япония потеряла первый истребитель пятого поколения F-35A

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Новейший истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A из состава Сил Самообороны Японии пропал с радаров во время выполнения полета над Тихим океаном. Инцидент произошел 9-го апреля во второй половине дня по японскому времени к востоку от префектуры Аомори, в 135 км от авиабазы Мисава, откуда самолет совершил взлет.

Как отмечается, все контакты с истребителем, на борту которого находился только пилотировавший его офицер, прервались уже через несколько минут после взлета. В настоящее время силами военных уже организована масштабная спасательная операция с привлечением различных воздушных и морских средств.

По плану, данный F-35 должен был принять участие в учениях с несколькими другими истребителями этого же типа. Официального подтверждения крушения самолета пока не поступало, однако, по мнению экспертов, учитывая прошедшее с момента исчезновения время, его потерю уже можно воспринимать как свершившийся факт и волноваться теперь имеет смысл только о судьбе пилота.

Напомним, что F-35A является частью амбициозной американской программы по созданию перспективного семейства малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, которые должны поступить на вооружение ряда стран НАТО. Общие затраты на разработку данных самолетов, продолжающуюся по сей день, уже превысили отметку в 55 миллиардов долларов.