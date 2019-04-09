«Няш-мяш» нашла спасение в Зелёном: Поклонская возлагает большие надежды на Зеленского

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Депутат Госдумы увидела в кандидате спасителя для Украины, а также отметила его актёрские и режиссёрские таланты в предвыборной гонке.

Наталья Поклонская возлагает большие надежды на Зеленского в этой президентской гонке. Депутат отметила, что ей этот кандидат нравится. Об этом она сказала на презентации в Санкт-Петербурге своей книги «Крымская весна».

По словам политика, Зеленский хороший актёр и режиссёр. В режиссёрских способностях кандидата она убедилась во время майдана. Она включала сериал «Сваты» и засыпала под него. Также Поклонская выразила своё мнение о сериале «Слуга народа», который и стал прообразом предвыборной программы Зеленского, сказав, что это не просто фильм.

Зеленский в сериале «Слуга народа» задолго до выборов запланировал повлиять на умы людей. По мнению Поклонской, у него хорошая команда, но люди могли всё перепутать, ведь выборы президента уже далеко не кино. При всём этом, депутат не отдаёт явного предпочтения никому из кандидатов. Однако, возможно предположить, что «няш-мяш» нашла спасение в Зелёном для Украины, ведь о Порошенко она даже не сказала ни слова.

Вероятно, что бывший прокурор видит то, что Зеленский может наладить обстановку в стране и внешнеполитический курс не будет настроен так агрессивно по отношению к России. Также Поклонская выразила надежду на то, что в Украине воцарится мир и она станет процветающей, и украинцев и русских не будут разделять, как это происходит сейчас. Вероятно, что политик могла бы возглавить дипмиссию в Украину после возобновления отношений Киева с Москвой.