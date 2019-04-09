Сёмин был прав: Высказывания о коррупции в Роскосмосе оказались неудобными для его руководства

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Российского журналиста ВГТРК уволили после рассказа о ситуации на одном из предприятий Роскосмоса. Его слова приняли за «чёрную пиар-акцию» против корпорации.

Высказывания о коррупции в Роскосмосе оказались неудобными для его руководства. Так объяснил сам Константин Сёмин - российский журналист, публицист, автор программы «Агитация и Пропаганда» на телеканале «Россия-24». А началось всё с того, что журналист ещё в 2000-м попал на телевидение, куда по его словам, он пришёл не ради денег и карьеры. Журналист вёл свою авторскую программу 5 лет на федеральном канале, где его всё это время «терпели» за откровенные высказывания и пропаганду антикапитализма.

Сёмин понимал, что рано или поздно произойдёт то, что случилось - его уволили. И последней точкой стал один из выпусков его блога, в котором он зачитал письмо сотрудника РКЦ «Прогресс», того самого предприятия, на котором строят ракеты «Союз», единственные в мире, доставляющие людей на орбиту. В письме сотрудник рассказывает о том, что предприятие переживает не самые лучшие времена, а может и вовсе прекратить существование из-за сокращения штата. Хищение и коррупция на предприятии тому также могут способствовать.

И вот, не так давно были арестованы один за одним, несколько высокопоставленных руководителей «Прогресса» по обвинению в хищении более 1 млрд рублей. Выходит, что Сёмин был прав, говоря о проблемах государства из-за коррупции и капитализма, которые непрерывно тянут вниз экономику. Генеральный прокурор выступая перед Советом Федерации отметил, что на подведомственных предприятиях Роскосмос и Ростех выявлены факты хищения средств более 1,6 млрд. Деньги предназначены были на модернизацию производств и разработку вооружений.

Стоит ли говорить, что увольнение Сёмина было именно после того, как он рассказал о проблемах подведомственного предприятия Роскосмоса? После этого, журналиста пригласил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин, который долго рассказывал о том, что якобы, идёт «чёрная пиар-акция» для дискредитации попыток «оздоровить отрасль». Однако, судя по всему, отрасль продолжает «болеть».