«Использованные контрацептивы»: Оппозиционеры посмеялись над бездомными сотрудниками Росгвардии

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«За что боролись, на то и напоролись» - именно так отреагировала на историю с ветеранами ОМОН оппозиционная часть российского общества. По мнению прогрессивных либералов – выселение сотрудников Росгвардии из служебных помещений это заслуженное наказание за «защиту режима».

Напомним, что 8-го апреля в сети появилось видеообращение ветеранов московского ОМОН, рассказывавших о незаконном выселении их семей из служебного жилья и просивших помощи у руководства страны. При этом, сотрудники Росгвардии, упоминали что выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках, а также подавление выступлений на Болотной и Манежной площадях.

На российскую оппозицию эти слова подействовали как красная тряпка на быка. В уничижительном духе о росгвардейцах высказались политик Марк Фрейгин и сотрудник «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, указавшие на то иронию ситуации – еще недавно жестоко защищавшие власть люди теперь, неожиданно, сами оказались ею обижены.

При этом, если слова Сухарева и Фрейгина находились еще хоть в каких-то рамках, то комментарии от анонимных оппозиционеров оказались гораздо более жесткими. Так, одним из эпитетов, прозвучавших в адрес омоновцев стало выражение «использованные контрацептивы», намекающее на то, что с выходом на пенсию они больше оказались не нужны власти и будут теперь безжалостно выброшены в сторону.

Также среди пользователей сети нашлись и те, кто воспринял произошедшее с долей иронии, предложив испытавшим на себе несправедливость росгвардейцам… выйти на митинг – на такой же, как те, что они дубинками разгоняли на Манежной и Болотной площадях.