Переговоры Путина и Эрдогана по ценам на российский газ потерпели неудачу

Сегодня, 02:01

Путин и Эрдоган на встрече в Кремле не смогли прийти к консенсусу по вопросу стоимости российского газа, но не оставляют надежд на дальнейшее урегулирование вопроса.

Встреча лидеров России и Турции прошла 8 апреля в Кремле. В рамках переговоров о двухстороннем сотрудничестве Владимир Путин и Реджеп Эрдоган затронули вопрос торгово-экономического сотрудничества стран. Увы, российско-турецкие переговоры по поставкам газа Анкаре потерпели неудачу. У турецкого политика оказался свой взгляд на решение возникшей между странами проблемы с поставками российского газа. В первую очередь это касается стоимости топлива, что может стать неким камнем преткновения в дальнейших переговорах.

Российский президент подчеркнул, что вопрос ценообразования не является какой-то прихотью правительства или «Газпрома» и полностью зависит от рынка. Впрочем, несмотря на несогласие в таком важном для стран вопросе, правители продолжают верить в то, что им удастся прийти к общему решению, которое устроит их обоих.

Путин признал, что Россия очень заинтересована в сохранении торгово-экономических отношений с Турцией. Об этом также свидетельствует активная реализация российско-турецкого энергетического проекта «Аккую», в рамках которого в Турции будет запущена атомная электростанция.