Закон не писан: Порошенко «выбесил» украинцев за первый день агитации перед вторым туром

Сегодня, 21:47

Закон деньгам не указ, по всей видимости, и Петр Алексеевич всеми доступными способами пытается «перетянуть на себя одеяло».

Сегодня, 8 апреля, стартовала новая предвыборная агитация в Украине перед вторым туром между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Однако некоторые обвиняют пока еще президента страны в том, что он уже «выбесил» украинцев за первый день агитации, а также нарушал до этого правило не проводить никаких мероприятий до официального начала предвыборной гонки в 00:00 8 апреля. Листовки в невероятном количестве уже распространены по подъездам украинцев, а многие радикалы призывают жестокими методами принуждать население голосовать за Порошенко.

Подобные методы никоим образом не приближают Украину к Европе. Буквально, ни на шаг, и даже отбрасывает ее на многие мили от желаемого Евросоюза. Дело в том, что тот самый «Запад» - это оплот демократии, а не обмана, коррупции, и национализма в самых радикальных его проявлениях. Европа уже высказывала свое «фи» украинизации и вряд ли изменит свое мнение, если победа Петром Алексеевичем будет достигнута столь «грязными методами».

Многие в социальных сетях уже сейчас критикуют Порошенко за «жульничество», но ему, по всей видимости, закон не писан, и потому он продолжает предлагать Зеленскому разного рода этапы дебатов, а также проводить массовые агитации, подключая радикалов. Все это никак не приблизит его победу, считают аналитики, а наоборот, большинство населения перенасытится постоянным присутствием пока еще президента буквально повсюду и, скорее всего, предпочтет более спокойного и мирного Владимира Александровича.