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Законодатели США считают, что вводимые ими санкции против России откровенно бессмысленны и слабы, в связи с чем испытывают чувство острой усталости.

Как сообщают американские журналисты, со ссылкой на сенатора-республиканца Марка Рубио, бывшего кандидата в президенты США от республиканцев, ещё немного и США будут вынуждены сдаться России. По словам Рубио, сенат США фактически заявил о сильной усталости от санкций в отношении России.

По словам американских законодателей, санкции против России, в целом, не достигают поставленных целей. Экономика России страдает от них не так сильно, как планировалось; элиты консолидируются вокруг Путина, а Кремль получает возможность совершенно честно обвинять Запад в ухудшении качества жизни россиян. В то же самое время, товарооборот России и США не столь важен, чтобы его сокращение сказывалось на одной из стран.

Основными локомотивами антироссийских санкций должны были выступить страны Европейского Союза, но они как раз не торопятся вводить серьёзные санкции против России, а наоборот расширяют свою торговлю с Россией. Даже если речь идёт о поставках компонентов для военной техники и снаряжения. В тех же случаях, когда ЕС под давлением США принимает санкции против России, европейские бизнесмены находят нелегальные пути их обхода. В сухом остатке, получается, что на американских антироссийских санкциях наживаются европейские корпорации.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем США осознают всю бесперспективность и невозможность экономической борьбы с Россией и превратят санкции в ритуальные действия или отменят их вовсе.