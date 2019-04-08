«Берите суверенитета столько, сколько сможете унести»: в иностранных СМИ появляются статьи о геноциде народов России

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Некогда популярный в большевистской пропаганде лозунг про «Россию – тюрьму народов» обретает вторую жизнь под маской борьбы за права коренных народов России. Иностранные СМИ и гуманитарные фонды перешли к прямым обвинениям России в геноциде.

Преамбула Конституции Российской Федерации провозглашает, что на территории России живёт многонациональный народ. Любые разжигания межрасовой и межнациональной розни преследуются по закону, а пропаганда фашистских и расистских взглядов прямо запрещена действующей Конституцией России. Однако, это не мешает периодически возникать сюжетах различных СМИ сюжетам, связанным с «подавлением Москвой национального самосознания народов России».

Настоящий всплеск данных настроений был в 1990е годы, когда из-за распада СССР и необдуманно сказанных президентом Ельциным слов про «берите суверенитета столько, сколько сможете унести» по всей стране прокатилась волна сепаратистских настроений, в отдельных субъектах Российской Федерации вылившаяся в межэтнические столкновения. Но и теперь, когда страна крепче самой себя в 1990е, находятся люди, готовые спекулировать на межнациональном мире в России.

Так, например, ряд зарубежных СМИ, в последнее время, активизировал свою деятельность по «освещению жизни коренных народов России», преподнося в качестве отправной точки, изменившей судьбу данных народов, сталинские репрессии. В некоторых публикациях прямо утверждается, что коренные народы России в советское время подвергались геноциду.

Эта рискованная политика, направленная на национальное размежевание различных народов России друг с другом, может быть направлена на ослабление и распад страны. Конечная же её цель заключается в том, чтобы превратить Россию в зависимую от зарубежья страну.