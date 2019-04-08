Хафтар – проект Москвы и Вашингтона?: войска Сараджа нанесли удар по аэродрому – СМИ

Сегодня, 02:54

Самолёт Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии с позывным «Аль-Вефак» совершил авианалёт на позиции оппозиционных ПНС сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

По данным источников СМИ, авиаудар был нанесён по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Впоследствии генерал-майор ЛНА Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолёт правительственных СМИ пытался атаковать боевые позиции Ливийской национальной армии. Ранее частям ЛНА удалось захватить международный аэропорт Триполи, однако, подконтрольные премьер-министру Фаизу Сараджу силы и СМИ это опровергли.

В 2011 после свержения Муаммара Каддафи в Ливии так и не возникло единой власти. Страна фактически распалась на племенные союзы проживающих в пустыне берберов и прибрежные города, заселённые арабами и потомками итальянских колонистов. Официально поддерживаемое ООН правительство Ливии во главе с Фаизом Сараджем пользовалось малой популярностью в стране, что стало благоприятным фоном для начала выступлений антиправительственных сил, возглавляемых бывшим фельдмаршалом ливийской армии времён Каддафи Халифом Хафтаром.

Будучи ещё кадетом, Халифа Хафтар участвовал в устроенном Мумаммаром Каддафи госперевороте, в итоге которого была свергнута монархия, а Каддафи пришёл к власти. Дослужившись до высшего звания фельдмаршала Хафтар был командующим ливийскими войсками во время войны Ливии с африканским государством Чад в 1987 году. Мало того, что эта война была проиграна Ливией, так Хафтар ещё и попал в плену.

Во время пребывания в плену Каддафи отрёкся от Хафтара, что не помешало ему устроить переворот в Чаде, а потом бежать в США под покровительство сотрудников ЦРУ, заинтересованных в нём, как в возможном лидере антикаддафиевской Ливии.

В данный момент, одним из главных защитников Хафтара на международной арене является Россия – нельзя исключать того, что бывший агент ЦРУ Халифа Хафтар стал интересен России как возможный объединитель Ливии и партнёр по военно-стратегическому сотрудничеству. Точно так же официальная американская дипломатия не выступает против Хафтара, видимо, сохранив на него неофициальные рычаги влияния со времён его сотрудничества с ЦРУ.

Нельзя исключать вероятности того, что Хафтар является совместным проектом Москвы и Вашингтона, заинтересованных не только в достижении своих личных целей, но и в наведении какого-то подобия порядка в Северной Африке, с целью предотвращения распространения исламистского терроризма по территории «чёрного континента».