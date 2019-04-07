Медаль за возвращение Крыма?: Министры Порошенко подрывают его рейтинг из-за связей с РФ

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Оказалось, Крым вернулся в родную гавань благодаря тестю самого министра иностранных дел Украины, Павла Климкина. Премьер-министр Гройсман знал об этом, но народу не донес столь важную информацию.

Двойные стандарты на Украине стали такой нормой, что на уровне кабинета министров спускаются «на тормозах» такие детали биографии. Но это можно только политическим деятелям Украины, но никак не простым гражданам или артистам. Сами министры Порошенко подрывают его рейтинг из-за связей с РФ, что заметно на примере Павла Климкина.

Все помнят, как затравили претенденток на Евровидение из Украины, дуэт ANNA-MARIA. Девушек жестко раскритиковали за то, что они не смогли сказать то, что хотели от них услышать на вопрос «Чей Крым?. Мама девушек занимает пост вице-премьера в Крымском правительстве, а отец - судья в Верховном суде. В Украине это назвали нарушением критериев Национального отбора на конкурс. Естественно, девушки не поехали на Евровидение. Артисты эстрады никогда не могут влиять на политический курс страны, и тем более на внешнюю политику.

Однако есть люди, которые непосредственно влияют на этот курс. Например, глава МИД Украины, Павел Климкин, заявляющий о каких-то долгах России и возвращении Крыма в Украину. О возвращении Крыма Климкин должен знать не понаслышке, ведь его тесть принимал непосредственное участие в этом процессе. Даже имеется ведомственная медаль Министерства Обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

Как известно, политический курс украинского правительства нацелен на антироссийскую риторику и Европейский курс. Однако такие связи главы внешнеполитического ведомства могут вызывать сомнения в реальности этого курса, а лишь обыкновенная клоунада.

Такие факты должны всплывать ещё на стадии проверки в СБУ кандидатов на такие высокие посты. И было это известно тому, кто назначал на пост главы МИДа Климкина, а делал это сам премьер-министр Украины Гройсман. Премьер знал, что у тестя одного из министров есть медаль «За возвращение Крыма», но принял его на пост. Выходит, что в команде Порошенко работают люди, которые закрывают глаза на такие «вопиющие» по украинским меркам факты. Это и есть подрыв рейтингов и авторитета президента, который держит курс на Европу.

Затравленные же певицы никак не могли влиять на политику Украины и её курс, и уж тем более её родители. У мамы девушек тоже есть такая медаль, и её объявили врагом для Украины, как и её дочерей, которые хотели представлять Украину на песенном конкурсе. Но почему-то состав Кабинета Министров Украины не касаются такие стандарты оценки «патриотизма». Вероятно, это и называется двойными стандартами.