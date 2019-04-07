«Кремлевский агент» отбился от рук? Зеленский мог умышленно «налажать» с анализами, чтобы спасти Порошенко

Сегодня, 19:07

Не исключено, что комик вступил в сговор с действующим президентом и умышленно «сливает» сам себя.

История с анализами Владимира Зеленского на первый взгляд выглядит как невинная опечатка, но в то, что такая лаборатория с мировым именем как Eurolab могла так «налажать», верится с трудом. Сам Владимир Александрович убеждает, что это обычный казус и ошибка лаборатории. Однако, когда из лаборатории пришел «исправленный» ответ, там не было и следа извинений, которые было бы логично принести за опечатку и невнимательность. На минуточку, это выборы президента Украины, второй тур, можно сказать финишная прямая. И Зеленский не только не подает в суд на лабораторию, но и даже извинений не требует.

Складывается впечатление, что Владимир Александрович сливает сам себя, и делает это для того, чтобы спасти Порошенко. Более того, комик и глазом не моргнул, когда президент Украины отправился сдавать анализы на НСК «Олимпийский», государственном объекте. И даже привез с собой врачей, который выбирал по собственному усмотрению. И Зеленского это совсем не смутило. Не смутило оппозиционного кандидата и то, что действующий лидер не пустил на процедуру сдачи анализов прессу, сделал исключение лишь для канала «Прямой», по мнению большинства СМИ, пропагандистского.

Аналитики уверяют: у Порошенко мало шансов на победу во втором туре, и спасти его может лишь чудо. И скорее всего, что в роли чудотворца выступает Владимир Зеленский, который мог умышленно скомпрометировать сам себя. Складывается впечатление, что «кремлевский агент» отбился от рук и собирается вручить победу оппоненту на тарелочке с голубой каемочкой. Не исключено, что шоумен вступил в сговор с действующим лидером, отдавая себе отчет, что бремя президентской власти не потянет, но за такую помощь в устранении других конкурентов – Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, Олега Ляшко – Петр Порошенко может достойно отблагодарить.

Для России это может означать крах последней надежды на возобновление нормальных отношений с Украиной и возможность договориться с адекватным политиком. С Петром Алексеевичем мира, исходя из его слов, не достичь, поэтому Украину, вероятно, ждет дальнейшая деградация, как политического игрока. А на Россию, как и раньше, будет возлагаться вина, за все политические и экономические неудачи Киева.