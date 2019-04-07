«Анатолич, конституции больше нет»: Медведева уличили в истреблении человеческого права из-за «грязных училок»

Сегодня, 10:48

Медведев заявил, что ни одна политическая система не может затрагивать свободу и права человека, но на это высказывания общество припомнило ему преподавательницу, которая была уволена за «непристойный» вид во время купания в проруби.

Нашумевший скандал с фотографиями обнаженной учительницы до сих пор обсуждается в сетях. Многих возмутил тот факт, что преподавательница в закрытом купальнике подверглась жёсткой травле в сети и за фото поплатилась своей работой. С новой силой возобновилось обсуждения после высказывания Дмитрия Медведева в Twitter, где тот сказал, что никакой политический строй не может затрагивать свободу и права граждан.

Это высказывание мгновенно подверглось критики, а примером того, что в стране нет свободы послужила фотография бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак и учительнице, подвергшейся травле. На фотографии Ксения запечатлена абсолютно без одежды и многих удивил тот факт, что она не лишилась работы, власти и связей, а молодая учительница, пропагандирующая здоровой образ жизни, в закрытом купальнике, лишилась работы и обсуждалась за свое непристойное поведение. Пользователи сети с иронией подписали фото, что исходя из такой свободы нужно не путать, где добродетель, кандидат в президенты и где развратная учительница.

Интернет-пользователей возмутило такое притворство Медведева, и возник вопрос, почему некоторым сходит с рук вульгарное поведение и обнаженные фотки, публикующиеся на всеобщее обозрения, а другие страдают из-за того, что хотели сделать как лучше, но расплачиваются рабочими местами, за «вульгарные» фотки в закрытом купальнике.

«Анатолич, конституции больше нет», - говорит общественность, по их мнению им удалось уличить в истреблении человеческого права, их удивляет что в преподавательнице не било намека на вульгарность, но ее занесли в графу «грязных училок».