«Засланный казачок»: Поддержав Зеленского, Жириновский может помогать США приватизировать Украину

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О связях лидера ЛДПР с ЦРУ в экспертном сообществе начали говорить давно, а после того, как Штаты не стали закрывать одиозному политику въезд, в отличие от ЕС и Канады, слухи ещё больше обострились.

Владимир Жириновский давно отличается резкими выпадами в адрес Запада и США, однако ограничительные меры с их стороны в отношении политика если и поступают, то поверхностно. В последние годы, после присоединения Крыма и начала кризиса в Украине, лидер ЛДПР и вовсе взялся за антизападную риторику, но в Вашингтоне и тут обошли политика вниманием. Жириновский даже хвастал, что Америка не запрещает ему въезд, в отличии от всё тех же ЕС и Канады, где формально он также не является персоной нон-грата. Но что же заставляет американцев быть лояльными к лидеру ЛДПР?

Ещё с начала 90-х годов стало известно, что европейские и американские спецслужбы присматриваются к Владимиру Жириновскому. В начале 2000-х в западной прессе писали, что ЦРУ известно о якобы причастности российского политика к махинациям с иракской нефтью, однако и тут никаких мер со стороны Запада не последовало. Может быть, Владимиру Вольфовичу удалось договориться с американцами и людьми в ЦРУ, раз Америка сегодня к нему не имеет претензий? Но если да, то какой ценой?

Накануне Жириновский опять высказался об Украине и необходимости повлиять на внутриполитические процессы в этой стране. Лидер ЛДПР и раньше, ещё до истории с Крымом и Майданом, отстаивал идею углубления интеграции украинских территорий в Россию, а после 2014 года и вовсе регулярно поднимает тему «Новороссии» и Киева. В этот раз Жириновский дал оценку выборам президента в Украине, да так, что даже поддержал комика Владимира Зеленского – тёмную лошадку, от которой не знают чего ожидать даже самые преданные избиратели.

Шоумена до последнего времени активно связывали с олигархом Игорем Коломойским, однако перед выборами выяснилось, что людей беглого украинского бизнесмена рядом с Зеленским не так много. В то же время накануне первого тура кандидат «засветил» несколько членов своей команды, среди которых были замечены так называемые «птенцы Сороса» - люди аффилированные с американским миллиардером Джорджем Соросом. Последнего называют «отцом» едва ли не всех «цветных революций» последних лет и давним партнёром ЦРУ. Возможно, поддержка Зеленского Жириновским не так уж случайна?

Владимир Вольфович не скрывает, что его корни уходят в Украину. Здесь у его деда в начале XX века была фабрика и своё дело. Сам Жириновский не раз заявлял, что хотел бы вернуть наследство деда в свою собственность и восстановить историческую справедливость. Очевидно, что при Порошенко и нынешней власти, которая всё больше отдаляется от кураторов из США и становится неконтролируемой угрозой, лидеру ЛДПР осуществить свою мечту не удастся. Другое дело, если сюда зайдут лояльные ему люди, причём не обязательно из России. Всё тот же Зеленский, управляемый из-за океана, который может отдать Жириновскому по указке хоть фабрику, хоть пол Украины.

В этой связи не исключено, что «засланный казачок», поддержав Зеленского, а также, продвигая тему развала Украины, может помогать США приватизировать эту страну, а вернее то, что от неё останется. Россия же взамен получит нескончаемый поток беженцев и огромную язву на своих границах.