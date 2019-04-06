«У Собчак нет шансов»: Боец Дацик «грозит» расправой «неправильным» кандидатам в губернаторы Санкт-Петербурга

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Вячеслав Дацик объявил войну «гнилым политиканам» и Ксения Собчак, которой также приписывали желание побороться за пост губернатора, скорее всего, окажется в их числе.

В Петербурге приближается к старту избирательная кампания по выборам губернатора. Врио главы города Александр Беглов уже успел напороться на острую критику со стороны многих политиков и общественных деятелей. В числе таковых, в частности, оказалась и Ксения Собчак, которой активно приписывали желание занять пост губернатора. Она могла пойти на выборы в авангарде оппозиционных сил и добиться хороших результатов, однако на пути либеральных политиков внезапно встала другая известная в Санкт-Петербурге личность.

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выступил с неоднозначным заявлением. Спортсмен, в прошлом отбывавший наказание в местах лишения свободы за серию насильственных преступлений, объявил о создании собственной команды к выборам и грозит расправой «неправильным» кандидатам в губернаторы Санкт-Петербурга. Решать, кто достоин бороться за этот пост, а кто нет, будет лично Дацик.

Запись с угрозами «гнилым политиканам» появилась сегодня днём на личной странице Дацика. Несмотря на то, что в числе недостойных кандидатов, по мнению спортсмена, числится и оппонент Собчак, сама она вряд ли может рассчитывать на то, что не попадёт под прицел скандального бойца.

В обращении Дацик отметил, что объявляет войну всем прозападным кандидатам, которые оказывают поддержку представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. К таковым смело можно отнести и Ксению Анатольевну, а потому можно утверждать, что у Собчак просто нет шансов пройти фильтр Дацика. «Вместе с патриотами великого Ленинграда мы очистим нашу политику от гнили», - заявил спортсмен.

Официальных комментариев от действующей власти по поводу заявления Дацика ещё не поступало. Ксения Собчак, которая обычно остро реагирует на все ущемления прав и свобод в родном Санкт-Петербурге также пока молчит.