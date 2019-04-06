Ливия после Сирии: Россия может поддержать операцию по освобождению страны от джихадистов

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Заявление Лаврова даёт уверенный ответ – на чьей стороне будут симпатии РФ в гражданской войне в Ливии.

Новая эскалация напряжённости в Ливии во многих чертах напоминает сирийский сценарий, но с некоторыми оговорками. После военного переворота в 2011 году, совершённого при участии ведущих стран Запада, в стране утвердилось двоевластие. С тех пор Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи считается законным, но ему противостоит восточное Альтернативное правительство с избранным постоянным парламентом и Ливийской национальной армией (ЛНА) в Бенгази. По сообщениям некоторых западных СМИ, Россия продолжает поддерживать восточную власть, поставляя тяжёлое вооружение частям Халифы Хафтара, получившего военное образование в СССР, владеющего русским языком и бывшего неоднократным участником переговоров с участием Сергея Шойгу и представителями Совбеза РФ. В своём заявлении министр иностранных дел России обвинил НАТО в ливийском хаосе, превратившего страну в рассадник терроризма. Тем самым, Лавров недвусмысленно оказал поддержку Хафтару, назвавшего наступление на Триполи «антитеррористическим».

Вполне вероятно, Россия может поддержать операцию по освобождению страны от джихадистов, как это сделала в Сирии. Но тогда, Москва заручилась разрешением законного правительство Асада, после чего в ближневосточной стране появились подразделения ВС РФ. В нынешней ситуации возможен долгий дипломатический торг, направленный на поддержку правительства в Бенгази и долгие заседания в Совбезе ООН, который уже выразил очередную обеспокоенность. Также не исключено, что Россия может рассчитывать на поддержку Европейского Союза, считающего Ливию главным плацдармом по переброске беженцев на территорию Старого Света, чему не может и не хочет препятствовать ПНЛ в Триполи. Говорить о переброске воинских частей РФ в Ливию слишком рано, но можно не сомневаться, что российское оружие уже принимает участие в новом витке гражданской войны в этой стране.