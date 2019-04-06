Террористка в постели: Хиллари Клинтон обвинили в романтической связи с членом исламского подполья

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Бисексуалка Хиллари Клинтон прямым текстом заявила, что она — машина, построенная для продвижения чьих-то интересов в правительстве. Возможно, она имела в виду свою любовницу, связанную с террористической организацией.

Скандальная фраза «Я даже не человек» прозвучала на интервью в подкасте BuzzFeed. Хиллари сказала её в ответ на замечание журналиста о том, что тогда ещё кандидат Клинтон не потеет. Интервьюер уточнил, что имеет в виду не повышенную потливость при волнении, свойственную некоторым публичным личностям, но якобы физическую неспособность Клинтон потеть.

В ответ на это Хиллари попыталась отшутиться о своём биомеханическом происхождении, однако прозвучало это вовсе не как шутка. Позже она попыталась заставить журналистов вырезать эту часть из интервью, чего они, впрочем, всё рано не сделали.

Такие заявления могут показаться абсурдными, однако есть много странностей в биографии и поведении кандидата, объясняемые не человеческим состоянием Клинтон. В частности, она никогда не выходит на публику без сопровождения своего личного помощника — Хумы Абедин.

Американские СМИ не раз обвиняли Хиллари в сокрытии сексуальной связи с Хумой, причём её бисексуальность даже не ставится под сомнение: бывшая любовница Билла Клинтона заявила, что в приватной беседе экс-президент США рассказал ей о зашкаливающем количестве сексуальных партнёрш жены. По словам любовницы, женщин у Хиллари было даже больше, чем у сексуально-зависимого Билла Клинтона.

Интересна и личность помощницы — семья мусульманки Хумы напрямую связана с запрещённой во многих странах организацией «Братья-мусульмане»* (Организация запрещена в России по решению Верховного суда). Её отец был главным секретарём Всемирной мусульманской лиги — главного информационного инструмента этой запрещённой организации. Кстати, наиболее радикальным крылом «Братьев» является «Аль Каида»* (Организация запрещена в России по решению Верховного суда).

И всё же, как Хиллари может быть биороботом, если всю жизнь провела на публике? Ответом могут послужить внезапно проявившиеся странности в её поведении после якобы неудачного падения на лестнице. Тогда она на некоторое время пропала из виду, после чего начала откровенно «глючить». Чего стоит её выступление в Лас-Вегасе, которое прервали активисты по правам животных. Из-за инцидента в «программе» Клинтон будто что-то сбилось, и она на несколько секунд буквально отключилась. На это быстро среагировал человек из службы безопасности, вовремя подошедший к ней и давший установку: «Продолжай говорить».

Не могут ли странности в поведении бывшего кандидата, проявившиеся после падения, объясняться тем, что Хиллари тогда получила непоправимые повреждения мозга? Терять такое известное лицо для Демократической партии США было просто не выгодно, из-за чего они могли вернуть её из «овощного» состояния с помощью секретных разработок, сделав буквально «политической куклой». Правда, за это пришлось заплатить организацией следящего за ней штата «кукловодов».

Если среди высших эшелонов власти США действительно находится биоробот, Демократической партии стоит серьёзно озаботиться проверкой на вшивость обслуги этой куклы. Возможно, с её помощью теперь продвигают свои интересы террористы.