Не пошел в отца: Пока Дмитрий Рогозин сорит деньгами, его сын спасает отечественную авиацию

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22 миллиона рублей собирается потретить «Роскосмос» на презднование дня Космонавтики в 2019 году. Дата безусловно важная, но, учитывая тяжелоее нынешнее состояние корпорации, эти немалые средства можно было бы потратить иначе. Впрочем, пока работа Дмитрий Рогозина начинает вызывать все больше и больше вопросов у россиян, его сын Алексей Рогозин завоевывает славу настоящего антикризисного менеджера, спасающего нашу авиацию.

Об Ил-112В - новейшем транспортном самолете, разрабатывающемся для отечественных ВКС, слышали многие. Но мало кто знает о том, насколько тяжелым быть путь его создания, который несколько раз чуть не оборвался и оказался спасенным во многом благодаря усилиям Алексея Рогозина.

Создаваться проект начал еще в 2014-м году, после ухудшения отношений с Украиной и крахом надежд Минобороны на налаживание сотрудничества с украинским КБ «Антонов». Разрабатывать новый транспортник для российской авиации было поручено «Ильюшину», однако из-за многочисленных организационных и финансовых проблем проект регулярно тормозился, а к 2017 году, когда Авиационный комплекс имени Ильюшина возглавил Алексей Рогозин, находился уже на грани провала.

Под его руководством Ил-112В сумел пережить настоящее перерождение и в кратчайшие сроки из существующего только на бумаге макета прекратился в полноценный рабочий прототип, который совершил первый полет 30-го марта 2019 года.

Тогда же, однако, появились и слухи, получившие уже официальное подтверждение, об отставке Рогозина с поста главы «Ильюшина». И зарекомендовавший себя отличным антикризисным менеджером молодой управленец в одночасье стал «обузой» для «отлично справляющегося с задачами» предприятия.

Этот успех Рогозина-младшего, по мнению аналитиков, не на шутку испугал старую околокремлевскую бюрократию, трясущуюся за свои места и не желающую видеть на высоких позициях молодых и эффективных политиков. Временно отодвигая его не второй план, они, конечно, ослабят позиции молодого поколения управленцев, однако, хочется верить, что успех Ил-112В станет первой ласточкой будущего преображения России под управлением свежего поколения политиков.