«Нужно будет - на Луну полетит»: Самоуверенный Порошенко стал марионеткой комика Зеленского

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Поведение президента Украины в последние дни больше похоже на предсмертные конвульсии рыбы на льду.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский оказался не только хорошим менеджером и актёром, но и знатным манипулятором. Он поймал на удочку самого «гаранта» и теперь умело крутит им, как марионеткой. Самоуверенный Петро Порошенко, похоже, сам не осознаёт, насколько глубоко погряз в игру соперника. Ведь если вспомнить, что идеи сдать анализы, устроить бойню видеороликами в Сети и сойтись в дебатах на стадионе принадлежат Зеленскому, можно случайно осознать, что Порошенко не сделал ничего для своей победы во втором туре выборов: «Надо будет и на Луну полетит», - шутит над «гарантом» нардеп Геращенко.

Страх, глупость или растерянность завладели президентом – неизвестно. Известно только, что Порошенко выйдет на второй срок исключительно при крупной фальсификации результатов. Удивительно, но умелую игру актёра заметило и со смехом проглотило недальновидное большинство украинцев, голосующих за Зеленского. В Сети они подняли на смех историю с анализами кандидатов, а посмеяться есть над чем. Отметим, что Порошенко сдержал слово и сдал все анализы в государственной больнице, тогда как свой биоматериал комик доверил частной клинике, где работает его друг Владислав Кирякулов – врач-массажист, который ну очень мечтает об актёрской карьере. К слову, горсточки реплик в известных сериалах Кирякулову отсыпает именно Зеленский.

Эпизодом масштабного шоу, разумеется, являются грядущие дебаты, на которых полетит голова шоколадного олигарха Петра. Очевидно, что его самоуверенность не позволила здраво оценить шансы и заставила шагнуть на территорию Зеленского – он явный лидер в этом конкурсе чесания языками. Здесь Порошенко безоговорочный аутсайдер с козырем в рукаве. Конечно, он вряд ли позволит Зеленскому так просто выиграть. В финал Петро Алексеевич пронесёт «пакет мер» НАТО, чьи корабли готовы в любой момент дестабилизировать обстановку в Керченском проливе. Собственно, на этом – конфликтах с Россией – президент «выезжал» все 5 лет правления. Итог выборов для Украины во всех вариантах печальный – президент-шут и воюющие олигархи в тени, или срыв выборов и большая война с Россией, о которой ночей не досыпая мечтает Порошенко. Исход определится уже 21 апреля.